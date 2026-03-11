Journée de l’Enfance Esclottes
Journée de l’Enfance Esclottes dimanche 7 juin 2026.
Journée de l’Enfance
Le Bourg Esclottes Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Journée familiale Spectacles jeune public et tout public
Journée familiale Spectacles jeune public et tout public .
Le Bourg Esclottes 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 66 36 89 ctg-paysdeduras@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée de l’Enfance
Family day Shows for children and adults
L’événement Journée de l’Enfance Esclottes a été mis à jour le 2026-03-09 par OT du Pays de Duras CDT47