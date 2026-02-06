Trophée Nord Aquitaine Ufolep

Esclottes Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Esclottes Auto Club organise une épreuve Auto-Poursuite trophée NASA, Samedi essais et 1er manche, dimanche 2eme manche et finale. Les courses sont composées de 5 tours par manche de 15 véhicules, 15 catégories et 3 types de véhicules (kart cross, tourisme et monoplace) Zones public sécurisées. Restauration sur place .

Esclottes 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 54 26 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trophée Nord Aquitaine Ufolep

L’événement Trophée Nord Aquitaine Ufolep Esclottes a été mis à jour le 2026-02-03 par OT du Pays de Duras CDT47