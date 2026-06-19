Journée de l’IGDR Le Diapason Rennes
Journée de l’IGDR Le Diapason Rennes mardi 1 décembre 2026.
Journée de l’IGDR Le Diapason Rennes Mardi 1 décembre, 08h45 Ille-et-Vilaine
Réservé aux membres de l’IGDR
Au programme de cette journée : assemblée générale, conférence grand public, présentation des nouveaux membres, session posters et conférences scientifiques.
Cette journée est organisée par **Pascale Quignon**, **Romain Gibeaux** & **Laurent Richard-Parpaillon**.
PROGRAMME PRÉVISIONNEL
8:45 > 9:15 – Accueil
9:15 > 10:45 – Assemblée générale – questions | **Reynald Gillet**
10:45 > 11:00 – Pause café
11:00 > 12:00 – Conférence grand public
12:00 > 13:30 – Déjeuner
13:30 > 14:30 – Nouveaux entrants
14:30 > 15:30 – Posters (avec café)
15:30 > 16:00 – Conférence scientifique N°1
16:00 > 16:30 – Conférence scientifique N°2
16:30 – Conclusion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-01T08:45:00.000+01:00
Fin : 2026-12-01T17:00:00.000+01:00
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Le Diapason Allée Jules Noël, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
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