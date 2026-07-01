Journée de l’IGDR, Le Diapason, Rennes
mardi 1 décembre 2026 · Le Diapason · Rennes
Informations pratiques
Journée de l’IGDR Mardi 1 décembre, 08h45 Le Diapason Ille-et-Vilaine
Réservé aux membres de l’IGDR
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T08:45:00+01:00 – 2026-12-01T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-01T08:45:00+01:00 – 2026-12-01T17:00:00+01:00
Cette journée est organisée par Pascale Quignon, Romain Gibeaux & Laurent Richard-Parpaillon.
PROGRAMME PRÉVISIONNEL
8:45 > 9:15 – Accueil
9:15 > 10:45 – Assemblée générale – questions | Reynald Gillet
10:45 > 11:00 – Pause café
11:00 > 12:00 – Conférence grand public
12:00 > 13:30 – Déjeuner
13:30 > 14:30 – Nouveaux entrants
14:30 > 15:30 – Posters (avec café)
15:30 > 16:00 – Conférence scientifique N°1
16:00 > 16:30 – Conférence scientifique N°2
16:30 – Conclusion
Le Diapason Allée Jules Noël, Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne
Au programme de cette journée : assemblée générale, conférence grand public, présentation des nouveaux membres, session posters et conférences scientifiques. Biologie Santé
P. Quignon, R. Gibeaux & L. Richard-Parpaillon – IGDR – C. Gabbero
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