AGENDA · Les Mages
Journée de nettoyage, Place Gilbert Blanc, Les Mages
samedi 19 septembre 2026 · Place Gilbert Blanc · Les Mages
Informations pratiques
Journée de nettoyage Samedi 19 septembre, 09h00 Place Gilbert Blanc Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Verre de l’amitié et grillades à 12h. Repas tiré du sac possible
Place Gilbert Blanc Place Gilbert Blanc, 30960 Les Mages Les Mages 30960 Gard Occitanie
À l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage de la planète, le Comité d’animation mageois organise une opération coup de poing.