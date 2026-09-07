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Journée de nettoyage, Place Gilbert Blanc, Les Mages

samedi 19 septembre 2026 · Place Gilbert Blanc · Les Mages

Journée de nettoyage, Place Gilbert Blanc, Les Mages

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Gilbert Blanc
Adresse
Place Gilbert Blanc, 30960 Les Mages
Ville
30960 Les Mages
Département
Gard

Journée de nettoyage Samedi 19 septembre, 09h00 Place Gilbert Blanc Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Verre de l’amitié et grillades à 12h. Repas tiré du sac possible

Place Gilbert Blanc Place Gilbert Blanc, 30960 Les Mages Les Mages 30960 Gard Occitanie
À l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage de la planète, le Comité d’animation mageois organise une opération coup de poing.

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