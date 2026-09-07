Journée de nettoyage, Place Gilbert Blanc, Les Mages

Informations pratiques

Journée de nettoyage Samedi 19 septembre, 09h00 Place Gilbert Blanc Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Verre de l’amitié et grillades à 12h. Repas tiré du sac possible

Place Gilbert Blanc Place Gilbert Blanc, 30960 Les Mages Les Mages 30960 Gard Occitanie

À l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage de la planète, le Comité d’animation mageois organise une opération coup de poing.