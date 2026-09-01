Informations pratiques

Meuzac

Journée de Patrimoine, la celle grandmontaine du Cluzeau à Meuzac

Cluzeau Meuzac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Patrimoine en péril Entre vestiges et légendes Une soirée à la Celle grandmontaine du Cluzeau. À la tombée du jour, partez à la découverte de la Celle grandmontaine du Cluzeau, un patrimoine médiéval méconnu aujourd’hui au cœur d’un projet de sauvegarde et de valorisation porté par la commune de Meuzac. Au fil d’une courte déambulation, découvrez les mystères qui entourent encore ce lieu et les enjeux de préservation de ces vestiges fragiles, dans le cadre du thème des Journées européennes du patrimoine Patrimoine en péril .La soirée se poursuivra avec La Veillée aux Fadettes de la Compagnie des Aencres, un spectacle entre contes, légendes et mémoire populaire, installé au cœur des vestiges. Organisée par l’office de tourisme Briance sud Haute-Vienne, en partenariat avec la commune de Meuzac. (prévoir des chaussures adaptées). Pensez à apporter une lampe torche ou une lampe. .

Cluzeau Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 ot.briancesudhautevienne@gmail.com

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English : Journée de Patrimoine, la celle grandmontaine du Cluzeau à Meuzac

L’événement Journée de Patrimoine, la celle grandmontaine du Cluzeau à Meuzac Meuzac a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Briance Sud Haute-Vienne