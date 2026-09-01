Informations pratiques

Cany-Barville

Journée de prévention des sapeurs-pompiers

Place Robert Gabel Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez passer une journée en famille et découvrir l’univers des sapeurs-pompiers !

> Samedi 19 septembre 2026, de 10h à 17h

Place Robert Gabel à Cany-Barville

Petits et grands pourront s’immerger dans le quotidien des secours

– Ateliers ludiques et pédagogiques pour petits et grands

– Présentation des engins d’intervention

– Découverte du monde des pompiers

– Présence de l’armée, de la SNSM, de la centrale nucléaire de Paluel, de al sécurité routière et la gendarmerie

À ne pas manquer Manœuvre de désincarcération en direct à 16h !

Un événement convivial et instructif pour toute la famille. .

Place Robert Gabel Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie

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English : Journée de prévention des sapeurs-pompiers

L’événement Journée de prévention des sapeurs-pompiers Cany-Barville a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre