Journée de prévention des sapeurs-pompiers Cany-Barville
samedi 19 septembre 2026 · Cany-Barville
Informations pratiques
Cany-Barville
Journée de prévention des sapeurs-pompiers
Place Robert Gabel Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez passer une journée en famille et découvrir l’univers des sapeurs-pompiers !
> Samedi 19 septembre 2026, de 10h à 17h
Place Robert Gabel à Cany-Barville
Petits et grands pourront s’immerger dans le quotidien des secours
– Ateliers ludiques et pédagogiques pour petits et grands
– Présentation des engins d’intervention
– Découverte du monde des pompiers
– Présence de l’armée, de la SNSM, de la centrale nucléaire de Paluel, de al sécurité routière et la gendarmerie
À ne pas manquer Manœuvre de désincarcération en direct à 16h !
Un événement convivial et instructif pour toute la famille. .
Place Robert Gabel Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie
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English : Journée de prévention des sapeurs-pompiers
L’événement Journée de prévention des sapeurs-pompiers Cany-Barville a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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