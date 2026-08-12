Journée de sensibilisation aux cancers du sang Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Le mercredi 16 septembre, l’Hôpital Privé du Confluent propose un après-midi pour mieux comprendre les cancers du sang, les nouveaux traitements et la place des patients dans leur parcours de soins.Au programme : trois conférences pour mieux comprendre les nouveaux traitements, leur coût et le rôle que peuvent avoir les patients dans leur prise en charge. Des professionnels de santé, des associations et des partenaires seront présents pour informer, répondre aux questions et échanger avec le public.Un rendez-vous ouvert à toutes et tous pour s’informer, poser ses questions et mieux comprendre les avancées dans la prise en charge des cancers du sang.Inscription ???? https://www.reze.fr/evenement/journee-de-sensibilisation-aux-cancers-du-sang-2/

Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes Sud Nantes 44200

02 28 25 50 00 http://www.groupeconfluent.fr/fr/ https://hopitalpriveconfluent.vivalto-sante.com/journee-de-sensibilisation-aux-cancers-du-sang-mercredi-16-septembre/



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