Journée de sensibilisation aux cancers du sang Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes
mercredi 16 septembre 2026 · Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Le mercredi 16 septembre, l’Hôpital Privé du Confluent propose un après-midi pour mieux comprendre les cancers du sang, les nouveaux traitements et la place des patients dans leur parcours de soins.Au programme : trois conférences pour mieux comprendre les nouveaux traitements, leur coût et le rôle que peuvent avoir les patients dans leur prise en charge. Des professionnels de santé, des associations et des partenaires seront présents pour informer, répondre aux questions et échanger avec le public.Un rendez-vous ouvert à toutes et tous pour s’informer, poser ses questions et mieux comprendre les avancées dans la prise en charge des cancers du sang.Inscription ???? https://www.reze.fr/evenement/journee-de-sensibilisation-aux-cancers-du-sang-2/
Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes Sud Nantes 44200
02 28 25 50 00 http://www.groupeconfluent.fr/fr/ https://hopitalpriveconfluent.vivalto-sante.com/journee-de-sensibilisation-aux-cancers-du-sang-mercredi-16-septembre/
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