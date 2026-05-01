Journée de soutien à l’aidance | Et si on prenait aussi soin des aidants ? La Traverse Bergerac Bergerac

Bergerac

Journée de soutien à l’aidance | Et si on prenait aussi soin des aidants ?

La Traverse Bergerac 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 10:00:00

fin : 2026-05-19 18:00:00

Date(s) :

2026-05-19

La Traverse et ses partenaires organisent une journée de soutien à l’aidance , ouverte à tous.

Au programme conférences, ateliers, temps d’échanges, activités de répit, rencontres avec des professionnels, médiation animale, théâtre…

Une journée pour s’informer, souffler, partager et ne plus se sentir seul face au rôle d’aidant. Aidants, proches vous êtes les bienvenus !

Inscription aux ateliers directement sur place.

Bar et restauration sur place poker bowls à 9€ le midi. .

La Traverse Bergerac 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@latraverse-bergerac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée de soutien à l’aidance | Et si on prenait aussi soin des aidants ?

L’événement Journée de soutien à l’aidance | Et si on prenait aussi soin des aidants ? Bergerac a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides