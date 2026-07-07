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Journée de vente et dépôt à l’Armoire partagée L’Armoire Partagée Moëlan-sur-Mer

vendredi 7 août 2026 · L'Armoire Partagée · Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
L'Armoire Partagée
Adresse
18 Rue des Écoles
Ville
29350 Moëlan-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Moëlan-sur-Mer

Journée de vente et dépôt à l’Armoire partagée

L’Armoire Partagée 18 Rue des Écoles Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 13:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Revente de vêtements seconde main, accessoires, linge de maison…   .

L’Armoire Partagée 18 Rue des Écoles Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 7 66 98 69 41 

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English :

L’événement Journée de vente et dépôt à l’Armoire partagée Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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