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AGENDA · Moëlan-sur-Mer

Mouvement et imagination En famille Moëlan-sur-Mer

vendredi 7 août 2026 · Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Plage de Trenez
Ville
29350 Moëlan-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Moëlan-sur-Mer

Mouvement et imagination En famille

Plage de Trenez Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 11:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Des ateliers animés par Delphine Robet (danseuse et chorégraphe) pour jouer ensemble à se mettre en mouvement et créer des tableaux vivants, en lien avec les éléments du bord de mer.
A partir de 5 ans.

Du 22 juillet au 7 août
– Les mercredis à Port Blanc Doëlan
– Les jeudis à Porz Stancou Doëlan
– Les vendredis à Trenez Moëlan   .

Plage de Trenez Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Mouvement et imagination En famille Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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