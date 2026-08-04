Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Mouvement et imagination En famille

Plage de Trenez Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 11:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Des ateliers animés par Delphine Robet (danseuse et chorégraphe) pour jouer ensemble à se mettre en mouvement et créer des tableaux vivants, en lien avec les éléments du bord de mer.

A partir de 5 ans.

Du 22 juillet au 7 août

– Les mercredis à Port Blanc Doëlan

– Les jeudis à Porz Stancou Doëlan

– Les vendredis à Trenez Moëlan .

Plage de Trenez Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Mouvement et imagination En famille Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS