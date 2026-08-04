Mouvement et imagination En famille Moëlan-sur-Mer
vendredi 7 août 2026 · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Mouvement et imagination En famille
Plage de Trenez Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 11:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Des ateliers animés par Delphine Robet (danseuse et chorégraphe) pour jouer ensemble à se mettre en mouvement et créer des tableaux vivants, en lien avec les éléments du bord de mer.
A partir de 5 ans.
Du 22 juillet au 7 août
– Les mercredis à Port Blanc Doëlan
– Les jeudis à Porz Stancou Doëlan
– Les vendredis à Trenez Moëlan .
Plage de Trenez Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Mouvement et imagination En famille Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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