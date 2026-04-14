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Journée Découverte à l’EBI, EBI, Cergy

Journée Découverte à l’EBI, EBI, Cergy

Journée Découverte à l’EBI, EBI, Cergy mercredi 22 avril 2026.

Lieu : EBI

Adresse : 49 Av. des Genottes, 95800 Cergy

Ville : 95895 Cergy

Département : Val-d'Oise

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : Sur inscriptions

Journée Découverte à l’EBI Mercredi 22 avril, 13h30 EBI Val-d’Oise

Sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T13:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T13:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Participe à une journée découverte immersive en laboratoires sur le thème « Extraction et Bioprocédés » avec 2 ateliers dans une école d’ingénieurs en biologie, biotechs et bio-industries.

EBI 49 Av. des Genottes, 95800 Cergy Cergy 95895 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ebi-edu.com/inscriptions-journees-decouvertes/ »}]
Découvrez les laboratoires, le panel sensoriel & manipulez lors d’ateliers découvertes

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