CONCERT : Danyl + 1ère partie, Le Douze, Cergy

CONCERT : Danyl + 1ère partie Jeudi 16 avril, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T20:30:00+02:00 – 2026-04-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T20:30:00+02:00 – 2026-04-16T23:00:00+02:00

DANYL

Autodidacte, Danyl a commencé très tôt les productions pour lui comme pour les autres. Auteur, compositeur et beatmaker, il fait partie des premiers artistes à créer des morceaux en live sur la plateforme Twitch. Danyl est franco-algérien et puise dans les sonorités raï pour construire son univers musical. Inspiré par sa double culture et la modernité de son époque, il sort des sons qu’il rassemble sous le nom de Khedma (le travail en arabe).

« En France j’suis qu’un arabe de plus et au bled j’suis un zmigri », s’étonne Danyl dans le titre Mazel. « Zmig » ou « Zmigri », issu du mot français « émigré », c’est le terme péjoratif par lequel les algériens appellent les français d’origine maghrébine. En choisissant d’appeler son premier album ainsi, le jeune parisien décide de faire de ce stigmate une double richesse.

Danyl – Brouillon (clip officiel)

+ 1ère partie.

‍♂️ debout ( placement libre – places assises non garanties)

Ouverture des portes à 19h30 (si le concert est complet – ouverture des portes à 19h).

Tarifs : 25/17/15€ + frais de réservation en ligne

️ Billetterie : https://ledouze.cergy.fr/grande-salle/agenda/danyl-premiere-partie

Le Douze

12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy

01 34 33 32 12 / ledouze@cergy.fr

RER A Gare de Cergy St-Christophe

En voiture : A15 – sortie 12

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle à partir de 18h à 1h.

Auteur, compositeur et beatmaker, Danyl sort son premier album « ZMIG » le 16 janvier 2026. Il le présentera sur la scène du Douze le jeudi 16 avril.

©Jean de Biglinières