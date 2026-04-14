Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Portes Ouvertes à l’EBI, EBI, Cergy

Soirée Portes Ouvertes à l’EBI, EBI, Cergy

Soirée Portes Ouvertes à l’EBI, EBI, Cergy mercredi 22 avril 2026.

Lieu : EBI

Adresse : 49 Av. des Genottes, 95800 Cergy

Ville : 95895 Cergy

Département : Val-d'Oise

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : Sur inscriptions

Soirée Portes Ouvertes à l’EBI Mercredi 22 avril, 17h00 EBI Val-d’Oise

Sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T17:00:00+02:00 – 2026-04-22T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T17:00:00+02:00 – 2026-04-22T20:00:00+02:00

L’École de Biologie Industrielle (EBI) forme depuis plus de 30 ans des experts en biologie pour les secteurs pharmaceutique, cosmétique, agro-alimentaire et environnement. Elle propose des formations post-bac reconnues (Ingénieur Bac+5, Bachelor Bac+3) et des Mastères Spécialisés®, préparant ses étudiants à des métiers variés dans la biologie industrielle.

  • Visitez l’école et ses installations
  • Découvrez les laboratoires et les équipements
  • Rencontrez les équipes pédagogiques
  • Échangez avec les étudiants et découvrez leur quotidien

EBI 49 Av. des Genottes, 95800 Cergy Cergy 95895 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ebi-edu.com/inscriptions-portes-ouvertes/ »}]
Visite guidée de l’école et échange avec les étudiants et les équipes.

À voir aussi à Cergy (Val-d'Oise)