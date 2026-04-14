Apéro Pitch – Val d’Oise, Chambre des métiers et de l’artisanat – Val d’Oise, Cergy

Apéro Pitch – Val d’Oise Vendredi 17 avril, 11h30 Chambre des métiers et de l’artisanat – Val d’Oise Val-d’Oise

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T11:30:00+02:00 – 2026-04-17T13:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T11:30:00+02:00 – 2026-04-17T13:30:00+02:00

Apéro Pitch Val d’Oise

VENDREDI 20 MARS de 11h30 à 13h30

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise – 1 Avenue du Parc, 95000 CERGY

Chaque mois de nouveaux entrepreneurs se lancent grâce à notre soutien. Venez les découvrir et créer de nouvelles synergies.

RENCONTRE pour développer son réseau et son business

SYNERGIE avec nos partenaires experts

CONVIVIALITÉ autour d’un apéro

Inscription obligatoire : Un QR code vous sera envoyé après votre inscription. Il sera obligatoire de le présenter le jour de l’événement.

Pensez à apporter vos cartes de visites !

Face au succès de nos Apéros Pitch, vous êtes de plus en plus nombreux à y participer, pour continuer de vous satisfaire tous les mois, une petite contribution sera demandée aux non-adhérents.*

Évènement GRATUIT pour nos adhérents à jour de cotisation.

Pour nos partenaires bancaires et institutionnels merci d’envoyer un mail à gueddoum@initiactive9578.fr

*Si vous souhaitez participer à nos évènements gratuitement, adhérer, participez à notre réunion s’engager.

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Évènement de rencontre et de synergie Apéro Rencontre