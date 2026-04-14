Apéro Pitch – Val d’Oise, Chambre des métiers et de l’artisanat – Val d’Oise, Cergy
Apéro Pitch – Val d’Oise, Chambre des métiers et de l’artisanat – Val d’Oise, Cergy vendredi 17 avril 2026.
Apéro Pitch – Val d’Oise Vendredi 17 avril, 11h30 Chambre des métiers et de l’artisanat – Val d’Oise Val-d’Oise
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T11:30:00+02:00 – 2026-04-17T13:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T11:30:00+02:00 – 2026-04-17T13:30:00+02:00
Apéro Pitch Val d’Oise
VENDREDI 20 MARS de 11h30 à 13h30
Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise – 1 Avenue du Parc, 95000 CERGY
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Chambre des métiers et de l’artisanat – Val d’Oise 1 Avenue du Parc, 95000 CERGY Cergy 95000 Les Chênes Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.initiactive9578.fr/collect/description/634591-k-17-04-2026-apero-pitch-val-d-oise »}] [{« link »: « mailto:gueddoum@initiactive9578.fr »}]
Évènement de rencontre et de synergie Apéro Rencontre
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