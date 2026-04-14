Occupe ton été, Parvis de la préfecture, Cergy

Occupe ton été Mercredi 22 avril, 11h00 Parvis de la préfecture Val-d’Oise

Entrée libre sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T11:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T11:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Occupe ton été, un événement festif et utile pour vous aider à trouver un job d’été, partir à l’étranger, prendre soin de la santé, vous engager et vous amuser !

Mercredi 22 avril, de 11h à 17h

Parvis de la Préfecture, Cergy

Entrée libre, gratuite et ouverte à tous les jeunes… et leurs parents !

Pour cette édition, nous avons plus de 20 partenaires pour les 5 thématiques importantes pour bien préparer ton été :

Travailler : des infos mais aussi des offres de job d’été avec France Travail, notre partenaire pour l’événement. Et aussi la Structure Information Jeunesse de la Ville de Cergy, Arpejeh pour le public en situation d’handicap. Un studio photo sera à disposition pour faire des photos professionnelles pour le CV

Partir à l’étranger : les bons plans pour voyager et les programmes pour partir en mobilité internationale, avec le Centre Europe Direct du Val d’Oise, les associations La Case et Youth ID

S’engager : devenir bénévole le temps de l’été ou passer son BAFA, avec le Service Jeunesse de la Ville de Cergy, CPCV, Ifac, Unis Cité Val d’Oise et la SDJES

Prendre soin de soi : des infos sur la prévention avec la CPAM 95, Adosexo et la Boussole des Jeunes

Se distraire : comment profiter de son été dans l’agglomération de Cergy-Pontoise, avec le Pass Campus et ses partenaires, comme Île de Loisirs, Remicophys, Cergy Boxe Française, Cinéma Utopia, Val d’Oise Aventures. En plus le Crous Versailles, Cergy PONPON, Exaequo et les Maisons de Quartier de Cergy

BONUS ÉTUDIANTS :

Des Pass Campus à gagner !

Et des ateliers de massage sur chaise pour se détendre !

Organisé par le Centre Info Jeunes du Val-d’Oise et le Centre Europe Direct du Val d’Oise.

Parvis de la préfecture Place des arts Cergy Cergy 95000 Cergy Préfecture Val-d’Oise Île-de-France

L’évènement “Occupe ton été”, coorganisé avec le Centre Europe Direct 95 vous aide à découvrir toutes les façons de combler les grandes vacances ! été jobs été

CIJ 95