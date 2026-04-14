« Occupe ton été », Parvis de la préfecture Place des arts Cergy Val-d’Oise Île-de-France, Cergy

« Occupe ton été » Mercredi 22 avril, 11h00 Parvis de la préfecture Place des arts Cergy Val-d’Oise Île-de-France Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T11:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T11:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Organisé par le Centre Info Jeunes du Val-d’Oise et le Centre Europe Direct du Val-d’Oise, « Occupe ton été« , un événement festif et utile pour vous aider à trouver un job d’été, partir à l’étranger, prendre soin de la santé, vous engager et vous amuser !

Pour cette édition, nous avons plus de 20 partenaires pour les 5 thématiques importantes pour bien préparer ton été :

Travailler : des infos mais aussi des offres de job d’été avec France Travail, notre partenaire pour l’événement. Et aussi la Structure Information Jeunesse de la Ville de Cergy, Arpejeh pour le public en situation d’handicap. Un studio photo sera à disposition pour faire des photos professionnelles pour le CV,

Partir à l’étranger : les bons plans pour voyager et les programmes pour partir en mobilité internationale, avec le Centre Europe Direct du Val d’Oise, les associations La Case et Youth ID,

S’engager : devenir bénévole le temps de l’été ou passer son BAFA, avec le Service Jeunesse de la Ville de Cergy, CPCV (Centre pédagogique pour construire une vie active), Unis Cité Val-d’Oise et la SDJES (Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports),

Prendre soin de soi : des infos sur la prévention avec la CPAM 95, Adosexo et la Boussole des Jeunes,

Se distraire : comment profiter de son été dans l’agglomération de Cergy-Pontoise, avec le Pass Campus et ses partenaires, comme Île de Loisirs, Remicophys, Cergy Boxe Française, Cinéma Utopia, Val- d’Oise Aventures. En plus le Crous Versailles, Cergy PONPON, Exaequo et les Maisons de Quartier de Cergy.

Bonus Étudiants :

Des Pass Campus à gagner !

Et des ateliers de massage sur chaise pour se détendre !

Entrée libre, gratuite et ouverte à tous les jeunes… et leurs parents !

Parvis de la préfecture Place des arts Cergy Val-d’Oise Île-de-France 1 place des arts Cergy préfecture Cergy 95000 Cergy Préfecture Val-d’Oise Île-de-France

L’évènement “Occupe ton été”, coorganisé avec le Centre Europe Direct 95, vous aide à découvrir toutes les façons de combler les grandes vacances ! voyager job