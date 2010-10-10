JOURNEE DECOUVERTE DANSE EN CERCLE ET BAIN SONORE Bédarieux

Bédarieux

JOURNEE DECOUVERTE DANSE EN CERCLE ET BAIN SONORE

Chemin de palagret Bédarieux Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Dans le cadre verdoyant de la ferme St Raphael, au dessus de Bédarieux, nous souhaitons vous inviter à danser et à vous ressourcer.

Accueil dès 9h30, repas partagé à midi, balade dans les environs après la sieste musicale.

10h à 11h30 Danser pour la Terre et l’Harmonie

14h à 15h Sieste musicale bain sonore

Inscription au 06 30 17 20 46 ou 06 70 91 53 42

10€/personne (ou selon vos possibilités

Dans le cadre verdoyant de la ferme St Raphael, au dessus de Bédarieux, nous souhaitons vous inviter à danser et à vous ressourcer.

Accueil dès 9h30, repas partagé à midi, balade dans les environs après la sieste musicale.

10h à 11h30 Danser pour la Terre et l’Harmonie

Sur des musiques traditionnelles ou plus modernes, et avec des pas simples et répétitifs, nous rechercherons l’harmonie en nous même et au sein du groupe et nous célèbrerons le printemps et la nature.

Aucune connaissance préalable n’est nécessaire.

14h à 15h Sieste musicale bain sonore

Laissez vous bercer par un bain de sons relaxants et harmonisants.

La voix sera accompagnée d’instruments magiques tels que la harpe des elfes, le xylophone des fées, la lyre de cristal, la shrutibox, les bols chantants et les carillons.

Pour votre confort, merci d’apporter un matelas ou une couverture.

Nousnous réjoissons de partager cette journée avec vous.

Regula et Laurent

Inscription au 06 30 17 20 46 ou 06 70 91 53 42

10€/personne (ou selon vos possibilités) .

Chemin de palagret Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 30 17 20 46

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English : JOURNEE DECOUVERTE DANSE EN CERCLE ET BAIN SONORE

In the verdant setting of St Raphael farm, above Bédarieux, we invite you to dance and recharge your batteries.

Welcome at 9:30 am, shared lunch at noon, stroll in the surroundings after the musical siesta.

10 to 11:30 am Dancing for Earth and Harmony

2pm to 3pm Musical siesta sound bath

Registration on 06 30 17 20 46 or 06 70 91 53 42

10/person (or according to your budget)

L’événement JOURNEE DECOUVERTE DANSE EN CERCLE ET BAIN SONORE Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB