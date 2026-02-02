MAJIC MINI LAB CODAGE ET ROBOTIQUE Bédarieux

MAJIC MINI LAB CODAGE ET ROBOTIQUE

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

Mini-Lab Codage et robotique

Le Mini-Lab ouvre ses portes aux curieux et aux apprentis inventeurs !

À l’aide des cartes Micro:Bit, les participant(e)s découvrent les bases de la robotique et du codage de manière ludique et créative.

Une heure pour expérimenter, comprendre et s’amuser avec le numérique.

Durée 1h 5€ Tout public dès 6 ans Inscription conseillée

Mercredi 4 février à 15h

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr

English :

Coding and Robotics Mini-Lab

The Mini-Lab opens its doors to curious young inventors!

Using Micro:Bit cards, participants discover the basics of robotics and coding in a fun and creative way.

One hour to experiment, understand and have fun with digital technology.

Duration 1h ? 5? All ages 6 and up ? Registration recommended

Wednesday, February 4 at 3pm

