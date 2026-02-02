MAJIC MINI LAB CODAGE ET ROBOTIQUE Bédarieux
MAJIC MINI LAB CODAGE ET ROBOTIQUE Bédarieux mercredi 4 février 2026.
MAJIC MINI LAB CODAGE ET ROBOTIQUE
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
2026-02-04
Mini-Lab Codage et robotique
Le Mini-Lab ouvre ses portes aux curieux et aux apprentis inventeurs !
À l’aide des cartes Micro:Bit, les participant(e)s découvrent les bases de la robotique et du codage de manière ludique et créative.
Une heure pour expérimenter, comprendre et s’amuser avec le numérique.
Durée 1h 5€ Tout public dès 6 ans Inscription conseillée
Mercredi 4 février à 15h
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr
English :
Coding and Robotics Mini-Lab
The Mini-Lab opens its doors to curious young inventors!
Using Micro:Bit cards, participants discover the basics of robotics and coding in a fun and creative way.
One hour to experiment, understand and have fun with digital technology.
Duration 1h ? 5? All ages 6 and up ? Registration recommended
Wednesday, February 4 at 3pm
