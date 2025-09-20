Journée découverte de ski nautique et wakeboard Marckolsheim
Journée découverte de ski nautique et wakeboard Marckolsheim dimanche 5 juillet 2026.
Marckolsheim
Journée découverte de ski nautique et wakeboard
4 hameau du Rhin Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Initiation au ski nautique et wakeboard
Le club accueille toute l’après-midi des personnes à partir de 18 ans n’ayant jamis pratiqué le ski nautique. Le matériel est fourni.
Tarif réduit.
Emporter le maillot de bain! .
4 hameau du Rhin Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 80 35 04 snca.asso@gmail.com
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English :
Introduction to water skiing and wakeboarding
L’événement Journée découverte de ski nautique et wakeboard Marckolsheim a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du Grand Ried
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