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Journée découverte de ski nautique et wakeboard Marckolsheim

Journée découverte de ski nautique et wakeboard Marckolsheim dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : 4 hameau du Rhin

Ville : 67390 Marckolsheim

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Marckolsheim

Journée découverte de ski nautique et wakeboard

4 hameau du Rhin Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Initiation au ski nautique et wakeboard
Le club accueille toute l’après-midi des personnes à partir de 18 ans n’ayant jamis pratiqué le ski nautique. Le matériel est fourni.

Tarif réduit.

Emporter le maillot de bain!   .

4 hameau du Rhin Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 80 35 04  snca.asso@gmail.com

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English :

Introduction to water skiing and wakeboarding

L’événement Journée découverte de ski nautique et wakeboard Marckolsheim a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du Grand Ried

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