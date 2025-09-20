Marckolsheim

Journée découverte de ski nautique et wakeboard

4 hameau du Rhin Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Initiation au ski nautique et wakeboard

Le club accueille toute l’après-midi des personnes à partir de 18 ans n’ayant jamis pratiqué le ski nautique. Le matériel est fourni.

Tarif réduit.

Emporter le maillot de bain! .

4 hameau du Rhin Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 80 35 04 snca.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduction to water skiing and wakeboarding

L’événement Journée découverte de ski nautique et wakeboard Marckolsheim a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du Grand Ried