Petite fête foraine Marckolsheim mercredi 1 juillet 2026.

rue de l’hôtel de ville Marckolsheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-07-01
fin : 2026-07-13

Manèges, confiseries et ambiance festive vous attendent pour un moment inoubliable en famille ou entre amis.   .

rue de l’hôtel de ville Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 62 20  mairie@marckolsheim.fr

