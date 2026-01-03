Les foulées du loup Marckolsheim

Les foulées du loup

rue des Tabacs Marckolsheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

2026-06-06

Contre le diabète, je bouge! ambiance solidaire, festive, familiale

5 ou 7 km de marche, 5, 7 ou 10km de course à travers la ville et ses environs, en passant notamment par le parcours de santé. Cette course (non chronométrée) sera axée sur la solidarité et la convivialité. On y trouvera des animations en partenariat avec le centre européen d’étude du diabète (CEED). .

rue des Tabacs Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 62 20 mairie@marckolsheim.fr

English :

Against diabetes, I’m on the move! Solidarity, festive, family atmosphere

