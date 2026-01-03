Les foulées du loup Marckolsheim
Les foulées du loup Marckolsheim samedi 6 juin 2026.
Les foulées du loup
rue des Tabacs Marckolsheim Bas-Rhin
Contre le diabète, je bouge! ambiance solidaire, festive, familiale
5 ou 7 km de marche, 5, 7 ou 10km de course à travers la ville et ses environs, en passant notamment par le parcours de santé. Cette course (non chronométrée) sera axée sur la solidarité et la convivialité. On y trouvera des animations en partenariat avec le centre européen d’étude du diabète (CEED). .
rue des Tabacs Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 62 20 mairie@marckolsheim.fr
Against diabetes, I’m on the move! Solidarity, festive, family atmosphere
