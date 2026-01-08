Media’péro

Venez partager ou découvrir vos meilleures lectures à la Médiathèque !

Vous aimez lire, regarder des films ou écouter de la musique, mais devant l’abondance de l’offre, il vous est parfois difficile de savoir quoi choisir ? Cette animation est faite pour vous. Les bibliothécaires seront là pour vous présenter leurs coups de coeur et vous écouterez et/ou participerez autour d’une dégustation. .

1 impasse de l’Ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 91 59 mediatheque.labouilloire@ried-marckolsheim.fr

English :

Come and share or discover your best reads at the Médiathèque!

L’événement Media’péro Marckolsheim a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme du Grand Ried