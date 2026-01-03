Les 24h du jeu de société Marckolsheim
Les 24h du jeu de société Marckolsheim samedi 23 mai 2026.
Les 24h du jeu de société
impasse de l’Ecole Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-24
2026-05-23
Découverte, initiation à toute heure.
pour faire découvrir ou redécouvrir de nombreux jeux de sociétés, du petit jeu fun au gros jeu de stratégie. La manifestation propose à côté des jeux jouables à toute heure des jeux grandeur nature. .
impasse de l'Ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 98 69 contact@labouilloire.fr
English :
Discovery, initiation at any time.
