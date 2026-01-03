Les 24h du jeu de société

impasse de l’Ecole Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Découverte, initiation à toute heure.

pour faire découvrir ou redécouvrir de nombreux jeux de sociétés, du petit jeu fun au gros jeu de stratégie. La manifestation propose à côté des jeux jouables à toute heure des jeux grandeur nature. .

impasse de l’Ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 98 69 contact@labouilloire.fr

English :

Discovery, initiation at any time.

L’événement Les 24h du jeu de société Marckolsheim a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du Grand Ried