Vente au jardin Marckolsheim
Vente au jardin Marckolsheim samedi 23 mai 2026.
Marckolsheim
Vente au jardin
5 rue du Hohlandsboug Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Rendez-vous à la boutique Le coin d’Hortense. Des artisans et créateurs locaux seront présents (céramistes, bijoux, soins énergétiques, liththérapie, brocante,…). .
5 rue du Hohlandsboug Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 83 60 92 schwartz.annick@orange.fr
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English :
L’événement Vente au jardin Marckolsheim a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Grand Ried
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