Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vente au jardin Marckolsheim

Vente au jardin Marckolsheim samedi 23 mai 2026.

Adresse : 5 rue du Hohlandsboug

Ville : 67390 Marckolsheim

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Marckolsheim

Vente au jardin

5 rue du Hohlandsboug Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Rendez-vous à la boutique Le coin d’Hortense. Des artisans et créateurs locaux seront présents (céramistes, bijoux, soins énergétiques, liththérapie, brocante,…).   .

5 rue du Hohlandsboug Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 83 60 92  schwartz.annick@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vente au jardin Marckolsheim a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Grand Ried

À voir aussi à Marckolsheim (Bas-Rhin)