Marckolsheim

Vente au jardin

5 rue du Hohlandsboug Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Rendez-vous à la boutique Le coin d’Hortense. Des artisans et créateurs locaux seront présents (céramistes, bijoux, soins énergétiques, liththérapie, brocante,…). .

5 rue du Hohlandsboug Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 83 60 92 schwartz.annick@orange.fr

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English :

L’événement Vente au jardin Marckolsheim a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Grand Ried