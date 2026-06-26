Informations pratiques

Hasparren

Journée découverte du moto-club Errobi

Enseigna Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Nous vous donnons à nouveau rendez-vous afin de découvrir les disciplines en moto.

Au programme

Parcours VTT fléchés

A partir de 12h roulage libre sur le circuit de motocross, essais motos concessionnaires

12h à 14h stage d’enduro adulte

14h30 à 16h30 stage d’enduro enfants

13h à 16h initiation moto

Ouvert à tous dès 6 ans. Buvette et restauration sur place .

Enseigna Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Journée découverte du moto-club Errobi

L’événement Journée découverte du moto-club Errobi Hasparren a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque