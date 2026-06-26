Journée découverte du moto-club Errobi Hasparren
dimanche 5 juillet 2026 · Hasparren
Informations pratiques
Hasparren
Journée découverte du moto-club Errobi
Enseigna Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Nous vous donnons à nouveau rendez-vous afin de découvrir les disciplines en moto.
Au programme
Parcours VTT fléchés
A partir de 12h roulage libre sur le circuit de motocross, essais motos concessionnaires
12h à 14h stage d’enduro adulte
14h30 à 16h30 stage d’enduro enfants
13h à 16h initiation moto
Ouvert à tous dès 6 ans. Buvette et restauration sur place .
Enseigna Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Journée découverte du moto-club Errobi
L’événement Journée découverte du moto-club Errobi Hasparren a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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