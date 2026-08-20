Journée découverte – Formation saliculture (44), Salle des Perrières, Guérande (44), Guérande

Informations pratiques

Journée découverte – Formation saliculture (44) Mercredi 16 septembre, 14h00 Salle des Perrières, Guérande (44) Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite – ouvert à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00

Cet événement s’adresse aux saisonniers des marais salants, aux porteurs de projets d’installation et à toute personne souhaitant s’orienter vers le métier de paludier.

Au programme

Rendez-vous le mercredi 16 septembre 2026 de 14 h à 16 h 30 à la Salle des Perrières, Clis, Guérande (44).

Rencontres et échanges avec des professionnels de la filière sel.

Présentation du BPREA Saliculture, formation unique en France proposée par EFEA.

Espace d’information sur les parcours de formation et les opportunités d’installation.

En savoir + sur la formation BPREA Saliculture

Contact et informations

formation-insertion@pl.chambagri.fr – Tél. 02 53 46 60 53

Salle des Perrières, Guérande (44) Chemin de la Forge, 44350 Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/nos-formations/toute-notre-offre-de-formations/detail-des-formations/bprea-saliculture »}, {« link »: « mailto:formation-insertion@pl.chambagri.fr »}]

EFEA, organise une journée découverte dédiée aux métiers de la saliculture et aux opportunités de la filière sel en Loire-Atlantique.

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire