Journée découverte – Formation saliculture (44), Salle des Perrières, Guérande (44), Guérande
mercredi 16 septembre 2026 · Salle des Perrières, Guérande (44) · Guérande
Informations pratiques
Journée découverte – Formation saliculture (44) Mercredi 16 septembre, 14h00 Salle des Perrières, Guérande (44) Loire-Atlantique
Entrée libre et gratuite – ouvert à tous.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00
Cet événement s’adresse aux saisonniers des marais salants, aux porteurs de projets d’installation et à toute personne souhaitant s’orienter vers le métier de paludier.
Au programme
Rendez-vous le mercredi 16 septembre 2026 de 14 h à 16 h 30 à la Salle des Perrières, Clis, Guérande (44).
- Rencontres et échanges avec des professionnels de la filière sel.
- Présentation du BPREA Saliculture, formation unique en France proposée par EFEA.
- Espace d’information sur les parcours de formation et les opportunités d’installation.
En savoir + sur la formation BPREA Saliculture
Contact et informations
formation-insertion@pl.chambagri.fr – Tél. 02 53 46 60 53
Salle des Perrières, Guérande (44) Chemin de la Forge, 44350 Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/nos-formations/toute-notre-offre-de-formations/detail-des-formations/bprea-saliculture »}, {« link »: « mailto:formation-insertion@pl.chambagri.fr »}]
EFEA, organise une journée découverte dédiée aux métiers de la saliculture et aux opportunités de la filière sel en Loire-Atlantique.
© Chambre d’agriculture Pays de la Loire
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