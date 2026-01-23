UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Guérande

Théâtre Le Roman de Renart Château de Careil Guérande

vendredi 21 août 2026 · Château de Careil · Guérande

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Château de Careil
Adresse
33 rue du Château de Careil
Ville
44350 Guérande
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Guérande

Théâtre Le Roman de Renart

Château de Careil 33 rue du Château de Careil Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21 21:40:00

Date(s) :
2026-08-21

Spectacle mêlant conte, théâtre masqué et commedia dell’arte, inspiré du récit médiéval du Roman de Renart. 
Cette création revisite avec humour et énergie les aventures du célèbre goupil Renart, dans une forme théâtrale accessible à tous les publics.   .

Château de Careil 33 rue du Château de Careil Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 02 59 67 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Le Roman de Renart Guérande a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44

À voir aussi à Guérande (Loire-Atlantique)