Théâtre Le Roman de Renart Château de Careil Guérande
vendredi 21 août 2026 · Château de Careil · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Théâtre Le Roman de Renart
Château de Careil 33 rue du Château de Careil Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21 21:40:00
Date(s) :
2026-08-21
Spectacle mêlant conte, théâtre masqué et commedia dell’arte, inspiré du récit médiéval du Roman de Renart.
Cette création revisite avec humour et énergie les aventures du célèbre goupil Renart, dans une forme théâtrale accessible à tous les publics. .
Château de Careil 33 rue du Château de Careil Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 02 59 67 40
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English :
L’événement Théâtre Le Roman de Renart Guérande a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44
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