Journée découverte gemmage Route de Laluque Saint-Vincent-de-Paul

Saint-Vincent-de-Paul

Journée découverte gemmage

Route de Laluque RDV parking Camp Buglose Saint-Vincent-de-Paul Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:30:00

fin : 2026-07-18 13:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez découvrir les travaux de gemmage sur la parcelle Sirot située sur la commune de Saint-Vincent-de-Paul.

Au programme Présentation de l’expérimentation, de l’association et de ses objectifs, et visite de l’ancien camp de prisonniers de Buglose.

Un point d’accueil avec parking et service de navettes ( minibus 9 places) vous sera proposé tous les 1/4 d’heures.

Pour des raisons de sécurité et de respect de l’environnement, votre inscription est nécessaire pour participer à cette Journée Découverte. .

Route de Laluque RDV parking Camp Buglose Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 40 44 61 contact@gemme-la-foret.fr

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English : Journée découverte gemmage

L’événement Journée découverte gemmage Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Grand Dax