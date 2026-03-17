Journée découverte gemmage Route de Laluque Saint-Vincent-de-Paul
Journée découverte gemmage Route de Laluque Saint-Vincent-de-Paul samedi 18 juillet 2026.
Saint-Vincent-de-Paul
Journée découverte gemmage
Route de Laluque RDV parking Camp Buglose Saint-Vincent-de-Paul Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:30:00
fin : 2026-07-18 13:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Venez découvrir les travaux de gemmage sur la parcelle Sirot située sur la commune de Saint-Vincent-de-Paul.
Au programme Présentation de l’expérimentation, de l’association et de ses objectifs, et visite de l’ancien camp de prisonniers de Buglose.
Un point d’accueil avec parking et service de navettes ( minibus 9 places) vous sera proposé tous les 1/4 d’heures.
Pour des raisons de sécurité et de respect de l’environnement, votre inscription est nécessaire pour participer à cette Journée Découverte. .
Route de Laluque RDV parking Camp Buglose Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 40 44 61 contact@gemme-la-foret.fr
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English : Journée découverte gemmage
L’événement Journée découverte gemmage Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Grand Dax
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