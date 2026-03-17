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Rencontre avec Michel Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul

Rencontre avec Michel Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul

Rencontre avec Michel Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Etang de la Glacière

Adresse : 128 route de l'Etang

Ville : 40990 Saint-Vincent-de-Paul

Département : Landes

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Vincent-de-Paul

Rencontre avec Michel

Etang de la Glacière 128 route de l’Etang Saint-Vincent-de-Paul Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Notre ambassadeur local, vous parlera de l’histoire du hameau de Buglose l’étang de la Glacière, le sanctuaire Notre Dame, l’ancienne gare du Basta agrémentée de quelques anecdotes.
Durée environ 2 h. Limité à 10 pers.   .

Etang de la Glacière 128 route de l’Etang Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

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English : Rencontre avec Michel

L’événement Rencontre avec Michel Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Grand Dax

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