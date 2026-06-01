Journée découverte, Parc du château de Chazey-sur-Ain, Chazey-sur-Ain

Journée découverte Samedi 6 juin, 09h00 Parc du château de Chazey-sur-Ain Ain

seule la visite commentée du château est en accès limité et non accessible aux PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

visite libre du parc (dans la limite des places disponibles) – ateliers animés par des géomètres-experts, notamment sur l’évolution du tracé de la rivière d’Ain en bordure du parc – exposition d’anciens appareils de mesures de topographie et présentation des outils de mesure actuels. La journée du vendredi est réservée aux classes scolaires.

Parc du château de Chazey-sur-Ain 143 rue du Château 01150 CHAZEY-SUR-Ain Chazey-sur-Ain 01150 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474619640 https://cc-plainedelain.fr/ Parc de château de le fin du XIXème siècle qui entamera prochainement une restauration complète plusieurs parkings ; une partie du parc est accessible aux PMR

visite libre du parc (dans la limite des places disponibles) – ateliers animés par des géomètres-experts, notamment sur l’évolution du tracé de la rivière d’Ain en bordure du parc – exposition de de…

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