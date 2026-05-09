Saint-Saire

Journée découverte Saint-Saire

71 Bis Chemin de Prebende Saint-Saire Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Avec le Club des Épis d’Or.

10h Rendez-vous Au Coeur du Poulailler pour une balade dans le village.

11h45 Visite de l’église et de sa crypte.

12h30 Repas (entrée, plat et dessert boisson comprise).

15h Visite du cellier du Clos du Bourg. .

71 Bis Chemin de Prebende Saint-Saire 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 40 10 20 fermedelabethune@gmail.com

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English : Journée découverte Saint-Saire

L’événement Journée découverte Saint-Saire Saint-Saire a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Bray Eawy