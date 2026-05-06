Saint-Saire

Randonnée accompagnée et Visite Chèvrerie de Stéphanie

1687 route de Neuville Saint-Saire Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 09:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Animation dans le cadre du programme Balade et Visites en Bray-Eawy . Partez à la découverte de Saint-Saire en empruntant ses sentiers de randonnée, puis immergez-vous dans l’univers d’une chèvrerie artisanale avec la visite de la Chèvrerie de Stéphanie. Un pique-nique tiré du sac sera partagé. Il sera possible d’assister au début de la traite des chèvres en début d’après-midi, pour ceux qui le souhaitent. Sur Réservation à l’Office de Tourisme. .

1687 route de Neuville Saint-Saire 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 22 96 tourisme@brayeawy.fr

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English : Randonnée accompagnée et Visite Chèvrerie de Stéphanie

L’événement Randonnée accompagnée et Visite Chèvrerie de Stéphanie Saint-Saire a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Bray Eawy