Soirée Karaoké Fête de la musique Saint-Saire
Soirée Karaoké Fête de la musique Saint-Saire samedi 20 juin 2026.
Saint-Saire
Soirée Karaoké Fête de la musique
71 Bis Chemin de Prebende Saint-Saire Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique.
Repas à 20h et Karaoké de 22h à 2h.
Repas croque-monsieur accompagné de frites et salade, flan maison, café.
Place limitées, pensez à réserver. .
71 Bis Chemin de Prebende Saint-Saire 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 40 10 20 fermedelabethune@gmail.com
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English : Soirée Karaoké Fête de la musique
L’événement Soirée Karaoké Fête de la musique Saint-Saire a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Bray Eawy
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