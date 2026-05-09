Saint-Saire

Soirée Karaoké Fête de la musique

71 Bis Chemin de Prebende Saint-Saire Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique.

Repas à 20h et Karaoké de 22h à 2h.

Repas croque-monsieur accompagné de frites et salade, flan maison, café.

Place limitées, pensez à réserver. .

71 Bis Chemin de Prebende Saint-Saire 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 40 10 20 fermedelabethune@gmail.com

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English : Soirée Karaoké Fête de la musique

L’événement Soirée Karaoké Fête de la musique Saint-Saire a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Bray Eawy