Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Karaoké Fête de la musique Saint-Saire

Soirée Karaoké Fête de la musique Saint-Saire samedi 20 juin 2026.

Adresse : 71 Bis Chemin de Prebende

Ville : 76270 Saint-Saire

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Saire

Soirée Karaoké Fête de la musique

71 Bis Chemin de Prebende Saint-Saire Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique.
Repas à 20h et Karaoké de 22h à 2h.
Repas croque-monsieur accompagné de frites et salade, flan maison, café.
Place limitées, pensez à réserver.   .

71 Bis Chemin de Prebende Saint-Saire 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 40 10 20  fermedelabethune@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Karaoké Fête de la musique

L’événement Soirée Karaoké Fête de la musique Saint-Saire a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Bray Eawy

À voir aussi à Saint-Saire (Seine-Maritime)