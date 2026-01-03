Journée découverte sur les traces des moines bâtisseurs Maillezais

Journée découverte sur les traces des moines bâtisseurs

Abbaye de Maillezais Maillezais Vendée

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-09-01 17:30:00

Balade guidée, commentée et gourmande à vélo et en barque pour comprendre comment des hommes ont réussi à façonner le Marais Poitevin au fil des siècles.

* à 45 minutes de la Rochelle,

* à 30 min de Niort,

* à 1h20 de Nantes.

Période d’ouverture du 4 avril au 30 septembre 2026

Jours tous les mardis et vendredis

Horaires de 10h00 à 17h30

Point de rendez-vous parking de l’abbaye 85420 Maillezais

Nombre de kilomètres 15km

Niveau de pratique (facile, moyen, expérimenté) facile.

Langue de la sortie français

Nombre de participants 4 à 19 personnes.

Accessible aux enfants à partir de 6/8 ans ou par l’utilisation de Babyvan.

Une journée inoubliable à Maillezais et ses environs découverte de l’abbaye, balade en barque, vélo et dégustation de bière artisanale

Embarquez pour un voyage hors du temps au cœur du Marais poitevin et laissez-vous charmer par la beauté de Maillezais et ses environs. Cette excursion guidée vous promet une journée riche en découvertes et en émotions.

Matinée immersion dans l’histoire et la nature

9h45 Accueil sur le parking de l’abbaye de Maillezais.

10h00 Embarquement sur une barque traditionnelle pour une promenade paisible et guidée sur les canaux du Marais poitevin au départ de l’Embarcadère de l’Abbaye.

11h00 Visite guidée de l’abbaye Saint Pierre de Maillezais, un chef-d’œuvre de l’architecture romane et gothique, et découverte de son histoire fascinante.

Après-midi balade à vélo et découverte de la culture locale

12h15 Location de vélos et départ pour une balade guidée sur une digue cyclable, en direction du village traditionnel de Maillé.

13h15 Déjeuner sur les quais du port de Maillé, savourant des produits du terroir frais et savoureux. Le pique-nique typique du Marais poitevin est préparé par Stéphane, le traiteur de Damvix (apéritif et vin en supplément. Regardez bien pendant le choix du nombre de participants en bas lors de votre réservation)

15h15 Visite de la brasserie artisanale La Cibulle, rencontre avec le brasseur Maxime et découverte des secrets de fabrication de la bière.

16h30 Dégustation d’une bière d’abbaye La Cibulle.

17h30 Fin de l’excursion sur le parking de l’abbaye de Maillezais.

Points forts de cette journée

* Découverte du patrimoine historique et culturel de Maillezais et ses environs

* Promenade guidée en barque traditionnelle sur les canaux du Marais poitevin

* Balade guidée à vélo sur une digue cyclable

* Visite d’une brasserie artisanale et rencontre avec le brasseur

* Dégustation de bière artisanale

N’hésitez pas à me contacter pour réserver votre excursion ou pour obtenir plus d’informations.

Cette journée inoubliable vous permettra de découvrir les charmes du Marais poitevin, son histoire, sa culture et ses produits du terroir avec un seul interlocuteur, moi même.

Informations pratiques

Toute inscription à une balade vélo implique, pour le participant de respecter le Code de la Route et de ne pas présenter de contre indication médicale pour la pratique de l’activité.

Ce qui est inclus dans la prestation

* Inclus location de barque, location de vélo Original Vélo Tour, entrée de l’abbaye de Maillezais, visite de la brasserie La Cibulle, dégustation de bières, pique nique (hors apéritif et vin) et mon accompagnement toute la journée.

* Non inclus Assurance personnelle, apéritif et vin pendant le déjeuner, achat chez le producteur.

Equipements mis à disposition

Les vélos et les charrettes Babyvan sont de marque Arcade Cycles, fabricant vendéen du vélo.

Les adultes disposent de vélos Beachcruiser tout confort.

Les enfants disposent de VTT 20′ et 24′.

Les très jeunes enfants disposent de remorques Babyvan.

Le casque est obligatoire jusqu’à 12 ans inclus (loi du 22 mars 2017).Si vous souhaitez un casque adulte, j’en ai également dans le camion.

Possibilité de venir avec son vélo (voir informations pratiques)

Équipement à prévoir

* Tenue confortable et résistante adaptée à la météo du jour et à ses évolutions (éviter les vêtements amples pour les jambes, interdiction des tongs, claquettes et torse nu).

* Chaussures fermées

* Attache-lunettes

* Protection solaire

* Chapeau ou casquette ou casque

* 1 bouteille d’eau d’1 litre par personne

Chaque participant a seul la maîtrise du vélo et de son déplacement et en prend toute la responsabilité durant la prestation. .

Abbaye de Maillezais Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 67 96 97 88 contact@originalvelotour.fr

English :

Guided, commented and gourmet walk by bike and boat to understand how men have managed to shape the Marais Poitevin over the centuries.

