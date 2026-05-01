Journée DécouVERTes Ligré
Journée DécouVERTes Ligré jeudi 14 mai 2026.
Ligré
Journée DécouVERTes
21 Rue des Hautes Cours Ligré Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-14
Au programme, de 10h à 18h en continu
– Dégustations de nos millésimes récents, d’une sélection de millésimes anciens, ainsi que de notre nouvelle cuvée de Chenin Le Blanc Clos
– Balades guidées dans les vignes
– Espace pique-nique à disposition pour profiter pleinement du cadre
Au programme, de 10h à 18h en continu
– Dégustations de nos millésimes récents, d’une sélection de millésimes anciens, ainsi que de notre nouvelle cuvée de Chenin Le Blanc Clos
– Balades guidées dans les vignes
– Espace pique-nique à disposition pour profiter pleinement du cadre .
21 Rue des Hautes Cours Ligré 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 10 96
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English :
On the program, from 10am to 6pm non-stop:
– Tastings of our recent vintages, a selection of older vintages, and our new Chenin cuvée Le Blanc Clos
– Guided walks in the vineyards
– Picnic area available to make the most of the setting
L’événement Journée DécouVERTes Ligré a été mis à jour le 2026-05-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme