Ligré

Journées DécouVERTes au Domaine de la Noblaie

Domaine de la Noblaie Ligré Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-14

Venez vous mettre au vert au Domaine de la Noblaie !

Au programme dégustation (dont des millésimes anciens), balades guidées dans les vignes, Masterclass, etc.

Au programme, de 10h à 18h en continu

• Dégustations de nos millésimes récents, d’une sélection de millésimes anciens, ainsi que de notre nouvelle cuvée de Chenin Le Blanc Clos

• Balades guidées dans les vignes, accompagnées par le vigneron (jeudi, vendredi et samedi à 14h30)

• Espace pique-nique à disposition pour profiter pleinement du cadre • Pause gourmande avec les glaces artisanales Ra’boule ta fraise, pour petits et grands

Temps forts sur réservation nos Masterclass exceptionnelles. À l’occasion des 20 ans de nos cuvées emblématiques, nous proposons deux dégustations rares de 5 millésimes chacune, commentées par Jérôme Billard

• Jeudi 14 mai à 11h La Part des Anges 30 € personne

• Vendredi 15 mai à 11h Pierre de Tuf 30 € personne

Sur réservation. .

Domaine de la Noblaie Ligré 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 10 96 accueil@lanoblaie.fr

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English :

Come and go green at Domaine de la Noblaie!

On the program: a tour of the vineyards, the winery, vineyard work through the seasons, a demonstration of how to work the soil with a horse, sheep-shearing and tastings (including old vintages).

L’événement Journées DécouVERTes au Domaine de la Noblaie Ligré a été mis à jour le 2026-05-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme