Journées DécouVERTes au Domaine de la Noblaie Ligré
Journées DécouVERTes au Domaine de la Noblaie Ligré jeudi 14 mai 2026.
Ligré
Journées DécouVERTes au Domaine de la Noblaie
Domaine de la Noblaie Ligré Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-14
Venez vous mettre au vert au Domaine de la Noblaie !
Au programme dégustation (dont des millésimes anciens), balades guidées dans les vignes, Masterclass, etc.
Au programme, de 10h à 18h en continu
• Dégustations de nos millésimes récents, d’une sélection de millésimes anciens, ainsi que de notre nouvelle cuvée de Chenin Le Blanc Clos
• Balades guidées dans les vignes, accompagnées par le vigneron (jeudi, vendredi et samedi à 14h30)
• Espace pique-nique à disposition pour profiter pleinement du cadre • Pause gourmande avec les glaces artisanales Ra’boule ta fraise, pour petits et grands
Temps forts sur réservation nos Masterclass exceptionnelles. À l’occasion des 20 ans de nos cuvées emblématiques, nous proposons deux dégustations rares de 5 millésimes chacune, commentées par Jérôme Billard
• Jeudi 14 mai à 11h La Part des Anges 30 € personne
• Vendredi 15 mai à 11h Pierre de Tuf 30 € personne
Sur réservation. .
Domaine de la Noblaie Ligré 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 10 96 accueil@lanoblaie.fr
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English :
Come and go green at Domaine de la Noblaie!
On the program: a tour of the vineyards, the winery, vineyard work through the seasons, a demonstration of how to work the soil with a horse, sheep-shearing and tastings (including old vintages).
L’événement Journées DécouVERTes au Domaine de la Noblaie Ligré a été mis à jour le 2026-05-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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- Journée DécouVERTes Ligré 14 mai 2026