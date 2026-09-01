Informations pratiques

Sceaux-sur-Huisne

Journée dédiée à la restauration de l’église

Sceaux-sur-Huisne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

10h30 ouverture officielle de la journée avec présentation des travaux en cours, en présence de l’architecte du patrimoine Léo Cany, des artisans et des financeurs du projet de restauration en cours et des élus, suivie du verre de l’amitié.

– Expositions photographies des travaux et des gargouilles de l’église, matériel archéologique provenant du château de Roche.

– Animations parrainage de tuiles et d’ardoises gravées par l’entreprise Dorize et tombola.

– Visite guidée par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois. Stand de la Fondation du patrimoine (sous réserve).

Accès libre et accueil par l’Association du Patrimoine Scelléen

Ouverture de la brocante “La Belle Epoque”. Buvette toute la journée.

Visite libre de l’église le dimanche de 10h à 18h .

Sceaux-sur-Huisne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 40 12

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English :

L’événement Journée dédiée à la restauration de l’église Sceaux-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-08-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude