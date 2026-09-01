Informations pratiques

Sceaux-sur-Huisne

Repas et feu d’artifice

Place de l’église Sceaux-sur-Huisne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À partir de 19h30 repas sur la place au profit de la restauration de l’église, tarif 18 €. Sur réservation préalable auprès de

la mairie

22h feu d’artifice .

Place de l’église Sceaux-sur-Huisne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 40 12 mairie@sceaux-sur-huisne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repas et feu d’artifice Sceaux-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-08-07 par Pays Perche Sarthois