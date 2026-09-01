Repas et feu d’artifice Sceaux-sur-Huisne
samedi 19 septembre 2026 · Sceaux-sur-Huisne
Informations pratiques
Sceaux-sur-Huisne
Repas et feu d’artifice
Place de l’église Sceaux-sur-Huisne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
À partir de 19h30 repas sur la place au profit de la restauration de l’église, tarif 18 €. Sur réservation préalable auprès de
la mairie
22h feu d’artifice .
Place de l’église Sceaux-sur-Huisne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 40 12 mairie@sceaux-sur-huisne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Repas et feu d’artifice Sceaux-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-08-07 par Pays Perche Sarthois
À voir aussi à Sceaux-sur-Huisne (Sarthe)
- Bric à brac Sceaux-sur-Huisne 13 septembre 2026
- Journée dédiée à la restauration de l’église Sceaux-sur-Huisne 19 septembre 2026