Journée démonstration courses demi-voiture Sceaux-du-Gâtinais
dimanche 19 juillet 2026 · Sceaux-du-Gâtinais
Informations pratiques
Sceaux-du-Gâtinais
Journée démonstration courses demi-voiture
Sceaux-du-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Journée démonstration courses demi-voiture
La Journée de démonstration de demi voiture appelée aussi train-cul fera du bruit à Sceaux ! Rendez-vous à La Fabrik .
Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Half-Car Racing Demonstration Day
L’événement Journée démonstration courses demi-voiture Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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