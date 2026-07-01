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AGENDA · Sceaux-du-Gâtinais

Journée démonstration courses demi-voiture Sceaux-du-Gâtinais

dimanche 19 juillet 2026 · Sceaux-du-Gâtinais

Journée démonstration courses demi-voiture Sceaux-du-Gâtinais

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Ville
45490 Sceaux-du-Gâtinais
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Sceaux-du-Gâtinais

Journée démonstration courses demi-voiture

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Journée démonstration courses demi-voiture
La Journée de démonstration de demi voiture appelée aussi train-cul fera du bruit à Sceaux ! Rendez-vous à La Fabrik   .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Half-Car Racing Demonstration Day

L’événement Journée démonstration courses demi-voiture Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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