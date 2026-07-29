Informations pratiques

La Ferté-Bernard

Journée départementale des sapeurs-pompiers de la Sarthe

Place du Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Entrée gratuite, ouvert à tous !

Exposants, animations, démonstrations, pour petits et grands

Buvette et restaurations sur place, tombola et de nombreux lots à gagner, venez rencontrer vos sapeurs-pompiers de la Sarthe .

Place du Général de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 54 65 50

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English :

L’événement Journée départementale des sapeurs-pompiers de la Sarthe La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-31 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude