Journée départementale des sapeurs-pompiers de la Sarthe La Ferté-Bernard
samedi 12 septembre 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Journée départementale des sapeurs-pompiers de la Sarthe
Place du Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Entrée gratuite, ouvert à tous !
Exposants, animations, démonstrations, pour petits et grands
Buvette et restaurations sur place, tombola et de nombreux lots à gagner, venez rencontrer vos sapeurs-pompiers de la Sarthe .
Place du Général de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 54 65 50
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English :
L’événement Journée départementale des sapeurs-pompiers de la Sarthe La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-31 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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