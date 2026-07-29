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AGENDA · La Ferté-Bernard

Journée départementale des sapeurs-pompiers de la Sarthe La Ferté-Bernard

samedi 12 septembre 2026 · La Ferté-Bernard

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place du Général de Gaulle
Ville
72400 La Ferté-Bernard
Département
Sarthe
Tarif

La Ferté-Bernard

Journée départementale des sapeurs-pompiers de la Sarthe

Place du Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Entrée gratuite, ouvert à tous !
Exposants, animations, démonstrations, pour petits et grands
Buvette et restaurations sur place, tombola et de nombreux lots à gagner, venez rencontrer vos sapeurs-pompiers de la Sarthe   .

Place du Général de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 54 65 50 

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English :

L’événement Journée départementale des sapeurs-pompiers de la Sarthe La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-31 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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