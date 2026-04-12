Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Qu’elles soient sportives, culturelles, solidaires ou de bien-être, les associations Clermontaises seront nombreuses !

Qu’elles soient sportives, culturelles, solidaires ou de bien-être, les associations Clermontaises seront nombreuses !

Venez les rencontrer. .

Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00

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English : JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Clermont-Ferrand?s associations will be out in force, whether for sports, culture, solidarity or well-being!

L’événement JOURNÉE DES ASSOCIATIONS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU CLERMONTAIS