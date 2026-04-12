JOURNÉE DES ASSOCIATIONS Clermont-l’Hérault
samedi 5 septembre 2026 · Clermont-l'Hérault
Informations pratiques
Clermont-l’Hérault
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Qu’elles soient sportives, culturelles, solidaires ou de bien-être, les associations Clermontaises seront nombreuses !
Qu’elles soient sportives, culturelles, solidaires ou de bien-être, les associations Clermontaises seront nombreuses !
Venez les rencontrer. .
Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00
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English : JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Clermont-Ferrand?s associations will be out in force, whether for sports, culture, solidarity or well-being!
L’événement JOURNÉE DES ASSOCIATIONS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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