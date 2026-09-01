Informations pratiques

Montpon-Ménestérol

Journée des associations

Rue Foix-de-Candalle Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Journée des associations , samedi 12 septembre au site sportif des massias.

Découvrez des activités pour tous les âges sport, culture, loisirs, solidarité, environnement, patrimoine …

De 10h à 17h Buvette et restauration sur place. .

Rue Foix-de-Candalle Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 98 89 95

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English : Journée des associations

L’événement Journée des associations Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-08-19 par Vallée de l’Isle en Périgord