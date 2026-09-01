Journée des associations Montpon-Ménestérol
samedi 12 septembre 2026 · Montpon-Ménestérol
Informations pratiques
Montpon-Ménestérol
Journée des associations
Rue Foix-de-Candalle Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Journée des associations , samedi 12 septembre au site sportif des massias.
Découvrez des activités pour tous les âges sport, culture, loisirs, solidarité, environnement, patrimoine …
De 10h à 17h Buvette et restauration sur place. .
Rue Foix-de-Candalle Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 98 89 95
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English : Journée des associations
L’événement Journée des associations Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-08-19 par Vallée de l’Isle en Périgord
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