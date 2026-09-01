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AGENDA · Montpon-Ménestérol

Journée des associations Montpon-Ménestérol

samedi 12 septembre 2026 · Montpon-Ménestérol

Journée des associations Montpon-Ménestérol

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue Foix-de-Candalle
Ville
24700 Montpon-Ménestérol
Département
Dordogne
Tarif

Montpon-Ménestérol

Journée des associations

Rue Foix-de-Candalle Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Journée des associations , samedi 12 septembre au site sportif des massias.
Découvrez des activités pour tous les âges sport, culture, loisirs, solidarité, environnement, patrimoine …
De 10h à 17h Buvette et restauration sur place.   .

Rue Foix-de-Candalle Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 98 89 95 

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English : Journée des associations

L’événement Journée des associations Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-08-19 par Vallée de l’Isle en Périgord

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