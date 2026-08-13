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AGENDA · Montpon-Ménestérol

Présentation culturelle rue Wilson Montpon-Ménestérol

vendredi 11 septembre 2026 · rue Wilson · Montpon-Ménestérol

Présentation culturelle rue Wilson Montpon-Ménestérol

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
rue Wilson
Adresse
Salle Le Lascaux
Ville
24700 Montpon-Ménestérol
Département
Dordogne
Tarif

Montpon-Ménestérol

Présentation culturelle

rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Présentation de la saison culturelle 2026/2027 à 19h, salle Le Lascaux. 20 h Verre de l’amitié offert par la municipalité 06 07 87 81 78   .

rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 81 78 

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English :

L’événement Présentation culturelle Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-08-13 par Vallée de l’Isle en Périgord

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