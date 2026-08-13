Présentation culturelle rue Wilson Montpon-Ménestérol

Informations pratiques

Montpon-Ménestérol

Présentation culturelle

rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Présentation de la saison culturelle 2026/2027 à 19h, salle Le Lascaux. 20 h Verre de l’amitié offert par la municipalité 06 07 87 81 78 .

rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 81 78

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English :

L’événement Présentation culturelle Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-08-13 par Vallée de l’Isle en Périgord