AGENDA · Montpon-Ménestérol
Présentation culturelle rue Wilson Montpon-Ménestérol
vendredi 11 septembre 2026 · rue Wilson · Montpon-Ménestérol
Informations pratiques
Montpon-Ménestérol
Présentation culturelle
rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Présentation de la saison culturelle 2026/2027 à 19h, salle Le Lascaux. 20 h Verre de l’amitié offert par la municipalité 06 07 87 81 78 .
rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 81 78
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English :
L’événement Présentation culturelle Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-08-13 par Vallée de l’Isle en Périgord
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