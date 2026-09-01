Journées du Patrimoine à Vauclaire CH Vauclaire Montpon-Ménestérol
vendredi 18 septembre 2026 · CH Vauclaire · Montpon-Ménestérol
Informations pratiques
Montpon-Ménestérol
Journées du Patrimoine à Vauclaire
CH Vauclaire 1 Allée Nelson Mandela Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Journées du Patrimoine vendredi 18 Vauclaire 1939-1945 Conférence Jean Bobé et Vauclaire une histoire au coeur de la Ligne de Démarcation animée par Patrice Rolli, historie, et le Groupe d’Etude et de la Mémoire du Montponnais à 20h salle du Colibri. Samedi 19 découverte du site 10h-17h application Dorie (audioguide numérique et visite libre du site (http://dorie.dordogne.fr). Dimanche 20 visites guidées de la Chartreuse 5 créneaux 10h, 11h, 14h, 15h, 16h par le GEMM. .
CH Vauclaire 1 Allée Nelson Mandela Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine anouk.perrard@ch-vauclaire.fr
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English : Journées du Patrimoine à Vauclaire
L’événement Journées du Patrimoine à Vauclaire Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord
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