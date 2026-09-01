Journées du Patrimoine à Vauclaire CH Vauclaire Montpon-Ménestérol

Informations pratiques

Montpon-Ménestérol

Journées du Patrimoine à Vauclaire

CH Vauclaire 1 Allée Nelson Mandela Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Journées du Patrimoine vendredi 18 Vauclaire 1939-1945 Conférence Jean Bobé et Vauclaire une histoire au coeur de la Ligne de Démarcation animée par Patrice Rolli, historie, et le Groupe d’Etude et de la Mémoire du Montponnais à 20h salle du Colibri. Samedi 19 découverte du site 10h-17h application Dorie (audioguide numérique et visite libre du site (http://dorie.dordogne.fr). Dimanche 20 visites guidées de la Chartreuse 5 créneaux 10h, 11h, 14h, 15h, 16h par le GEMM. .

CH Vauclaire 1 Allée Nelson Mandela Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine anouk.perrard@ch-vauclaire.fr

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English : Journées du Patrimoine à Vauclaire

L’événement Journées du Patrimoine à Vauclaire Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord