Informations pratiques

Niderviller

Journée des associations

Complexe de salles chemin noir Niderviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir les associations sportives et culturelles de Niderviller ! Présentation de leurs activités avec renseignements et inscriptions. Buvette et restauration sur place toute la journée. Accessible à tous.Tout public

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Complexe de salles chemin noir Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 31 35 17 07

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English :

Come and discover Niderviller’s sports and cultural associations! Presentation of their activities, information and registration. Refreshments and food available all day. Open to all.

L’événement Journée des associations Niderviller a été mis à jour le 2026-08-31 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD