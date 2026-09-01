Journée des associations Niderviller
dimanche 20 septembre 2026 · Niderviller
Informations pratiques
Niderviller
Journée des associations
Complexe de salles chemin noir Niderviller Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir les associations sportives et culturelles de Niderviller ! Présentation de leurs activités avec renseignements et inscriptions. Buvette et restauration sur place toute la journée. Accessible à tous.Tout public
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Complexe de salles chemin noir Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 31 35 17 07
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English :
Come and discover Niderviller’s sports and cultural associations! Presentation of their activities, information and registration. Refreshments and food available all day. Open to all.
L’événement Journée des associations Niderviller a été mis à jour le 2026-08-31 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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