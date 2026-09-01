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AGENDA · Niderviller

Journée des associations Niderviller

dimanche 20 septembre 2026 · Niderviller

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Complexe de salles chemin noir
Ville
57565 Niderviller
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Niderviller

Journée des associations

Complexe de salles chemin noir Niderviller Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Venez découvrir les associations sportives et culturelles de Niderviller ! Présentation de leurs activités avec renseignements et inscriptions. Buvette et restauration sur place toute la journée. Accessible à tous.Tout public
0  .

Complexe de salles chemin noir Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 31 35 17 07 

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English :

Come and discover Niderviller’s sports and cultural associations! Presentation of their activities, information and registration. Refreshments and food available all day. Open to all.

L’événement Journée des associations Niderviller a été mis à jour le 2026-08-31 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD

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