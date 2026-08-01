Journée des bouquinistes au Bugue Sous la halle de la mairie Le Bugue

vendredi 21 août 2026 · Sous la halle de la mairie · Le Bugue

Informations pratiques

Le Bugue

Journée des bouquinistes au Bugue

Sous la halle de la mairie 1 Place de l’Hôtel de Ville Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 09:30:00

fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :

2026-08-21

9h30 18h. Venez flâner parmi les stands des bouquinistes et dénicher de véritables trésors. Profitez de cette journée pour échanger avec les exposants. Entrée libre

Journée des bouquinistes et du livre ancien organisée dans le cadre des Grandes Fêtes de la Saint Louis.

Venez flâner parmi les stands des bouquinistes et dénicher de véritables trésors livres anciens, ouvrages rares, éditions de collection, romans, bandes dessinées et bien d’autres découvertes.

Que vous soyez collectionneur, lecteur passionné ou simplement curieux, profitez de cette journée conviviale pour échanger avec les exposants et partager votre amour des livres.

Entrée libre. .

Sous la halle de la mairie 1 Place de l’Hôtel de Ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 03 89 14

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English : Journée des bouquinistes au Bugue

9:30 a.m. 6:00 p.m. Come browse the booksellers’ booths and unearth some real treasures. Take advantage of this day to chat with the exhibitors. Free admission

L’événement Journée des bouquinistes au Bugue Le Bugue a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère