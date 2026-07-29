Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Journée des cultures partagées

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 21:00:00

Date(s) :

2026-09-05

La Journée des cultures partagées, populations d’ici et d’ailleurs ou l’art de vivre ensemble sera faite de musiques, d’échanges, de nourritures partagées, de tables rondes, de théâtre et d’informations.

Les événements se répartiront sur différents sites le Point d’Orgue, Le Circonflexe…

La Balise du Perche, le café culturel associatif Le Circonflexe, la Maison partagée, Autrement, ATD Quart-Monde, le pôle MNA du Château des Vaux s’unissent pour défendre de manière festive, les bienfaits de la diversité, du métissage et de l’accueil. Le rendez-vous est fixé le 5 septembre 2026, avec la première Journée des cultures partagées, populations d’ici et d’ailleurs ou l’art de vivre ensemble . Les différents événements se répartiront sur trois sites le Point d’Orgue (ancien hôtel L’Eden) 2 Place du 11 août ; le café associatif Le Circonflexe 24 rue de la Herse ; la Maison partagée 26 rue du Tertre.

Cette journée sera faite de musiques, d’échanges, de nourritures partagées, de tables rondes, de théâtre et d’informations. .

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The Day of Shared Cultures, Local and Foreign Communities, or The Art of Living Together will feature music, discussions, shared meals, roundtable discussions, theater, and informational sessions.

The events will take place at various venues: Le Point d’Orgue, Le Circonflexe…

L’événement Journée des cultures partagées Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-07-23 par OTs DU PERCHE