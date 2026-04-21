Journée des familles Rue Jean Moulin Jurançon

Jurançon

Journée des familles

Rue Jean Moulin Centre de loisirs Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-05-02 19:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Le mois d’avril est sous le signe de l’Asie sur Jurançon avec Anim’Asia Family

La pépinière antenne de Jurançon avec 10 autres structures vous proposent une programmation riche

– Exposition de photos du 21 avril au 2 mai à la Médiathèque Asie photographies de paysages et de portraits d’enfants.

– Collecte de livres enfants Du 7 avril au 22 avril au Centre de loisirs

– Atelier cuisine japonaise le vendredi 24 avril à 14h

– Journée des familles le samedi 25 avril dès 10h au centre de loisirs ouvert à tous et gratuit

o 10h à 18h Don de livres, bd et mangas

o 10h à 12h30 Matinée petite enfance

o 12h30 à 14h Auberge asiatique

o 14h à 15h Karaoké

o 15h à 17h30 Activités parents enfants

O 17h30-18h Démonstrations d’art martial et danse du dragon .

Rue Jean Moulin Centre de loisirs Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 92 96 10 conseillere.esfjurancon@pepiniere-pau.com

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English : Journée des familles

L’événement Journée des familles Jurançon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pau