Journée des familles Rue Jean Moulin Jurançon
Journée des familles Rue Jean Moulin Jurançon mardi 21 avril 2026.
Jurançon
Journée des familles
Rue Jean Moulin Centre de loisirs Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-05-02 19:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Le mois d’avril est sous le signe de l’Asie sur Jurançon avec Anim’Asia Family
La pépinière antenne de Jurançon avec 10 autres structures vous proposent une programmation riche
– Exposition de photos du 21 avril au 2 mai à la Médiathèque Asie photographies de paysages et de portraits d’enfants.
– Collecte de livres enfants Du 7 avril au 22 avril au Centre de loisirs
– Atelier cuisine japonaise le vendredi 24 avril à 14h
– Journée des familles le samedi 25 avril dès 10h au centre de loisirs ouvert à tous et gratuit
o 10h à 18h Don de livres, bd et mangas
o 10h à 12h30 Matinée petite enfance
o 12h30 à 14h Auberge asiatique
o 14h à 15h Karaoké
o 15h à 17h30 Activités parents enfants
O 17h30-18h Démonstrations d’art martial et danse du dragon .
Rue Jean Moulin Centre de loisirs Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 92 96 10 conseillere.esfjurancon@pepiniere-pau.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée des familles
L’événement Journée des familles Jurançon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pau
À voir aussi à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques)
- Gilad Hekselman trio Downhill From Here! Atelier du Neez Jurançon 24 avril 2026
- Marché Jurançon 24 avril 2026
- Atelier du Neez Tremplin Jazz avenue du 18 juin 1940 Jurançon 25 avril 2026
- Atelier dégustation vin et fromage Jurançon 30 avril 2026
- Marché Jurançon 1 mai 2026