Informations pratiques

Rouans

Journée des papas

Rouans Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:30:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Venez partager un moment convivial entre papas, pour prendre soin de soi ! L’association Parent Top, vous invite à un moment d’échange. Rendez-vous à Rouans.

Au programme

Journée d’accompagnement des papas ! Un moment convivial pour prendre soin de soi, échanger et partager ses questionnements en tant que papa, dans un cadre bienveillant.

10h30 le café bien-être

12h l’assiette énergie

13h30 atelier soutien à la parentalité

16h bouger ensemble

Pratique

animation proposée entre 10h30 et 17h

réservation en ligne ici

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Rouans .

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 56 87 75 parentop44@yahoo.com

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English :

Come join us for a fun get-together with other dads—it’s a chance to take care of yourselves! The Parent Top association invites you to a time of sharing. See you in Rouans.

L’événement Journée des papas Rouans a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic