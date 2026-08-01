Journée des papas Rouans
samedi 22 août 2026 · Rouans
Informations pratiques
Rouans
Journée des papas
Rouans Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:30:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Venez partager un moment convivial entre papas, pour prendre soin de soi ! L’association Parent Top, vous invite à un moment d’échange. Rendez-vous à Rouans.
Au programme
Journée d’accompagnement des papas ! Un moment convivial pour prendre soin de soi, échanger et partager ses questionnements en tant que papa, dans un cadre bienveillant.
10h30 le café bien-être
12h l’assiette énergie
13h30 atelier soutien à la parentalité
16h bouger ensemble
Pratique
animation proposée entre 10h30 et 17h
réservation en ligne ici
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Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 56 87 75 parentop44@yahoo.com
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English :
Come join us for a fun get-together with other dads—it’s a chance to take care of yourselves! The Parent Top association invites you to a time of sharing. See you in Rouans.
L’événement Journée des papas Rouans a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic
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